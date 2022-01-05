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Казахстан заблокировал транзит угля на Украину

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что уголь из Казахстана не импортируется из-за блокировки транзита. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию Токаева и движутся к аэропорту.

Митингующие вооружены автоматами и карабинами. Другая группа протестующих громит резиденцию президента в Алма-Ате, силовики покинули здание.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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