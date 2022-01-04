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Польские пограничники подписали контракт на строительство заграждений на границе

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Kacper Pempel/Reuters

Пограничная стража Польши подписала контракт на строительство капитальных заграждений на границе с Белоруссией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Вонсика.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — заявил Вонсик.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская, участвуя в брифинге, заявила, что длина заграждения составит около 186 км при общей протяженности белорусско-польской границы в 398,624 км.

Строительство заграждений, по ее словам, будет вестись одновременно на четырех участках. При этом, в заграждениях будут оставлены калитки для миграции животных.

Ранее группа беженцев пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме.

По данным Европейского совета по правам человека, в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года суд рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, почти все они поданы против Польши, другие три — против Латвии и Литвы. Суд также запретил Польше высылать мигрантов обратно в Белоруссию.

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