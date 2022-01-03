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В МИД заявили, что процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться

Замглавы МИД РФ: «Северный поток — 2» может ждать «кувалда американская»

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Процесс сертификации «Северного потока 2» может быть завершен лишь к лету 2022 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с регламентами процедуры. Сертификат рассматривается в первой, второй условно инстанции. Также дипломат выразил мнение, что помещать запуску проекта могут США.

«Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать?», — сказал Панкин.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» может быть полезен для США, поскольку якобы является «рычагом» против «агрессии» России.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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