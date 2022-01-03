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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снизился

Транзит газа из России через Украину в Словакию упал почти на 30%

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Второй день подряд резко снижается транзит российского газа через Украину в Словакию, сообщает РИА «Новости».

По данным словацкого оператора газотранспортной системы Eustream, 2 января транзит упал почти на 30% по сравнению с предыдущим днем. Прокачка через пункт соединения Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, сократилась с 49,5 млн кубометров 1 января до 35,5 млн кубометров 2 января. Показатель первого дня 2022 года упал до минимального за два месяца значения.

Показатели же на 31 декабря достигли 83,8 млн кубометров. В ноябре транзит российского газа в Словакию колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре — 69,1-90,2 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» перестал бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу в Германию, на этом фоне происходит снижение поставок газа.

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