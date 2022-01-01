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Пребывание туристов в Сочи подорожало в пять раз

С 1 января курортный сбор в Сочи увеличился до 50 рублей в сутки

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Курортный сбор в Сочи с 1 января в Сочи вырос в пять раз — с 10 до 50 рублей в сутки. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 1 января 2022 года меняется сочинский курортный сбор. Поправки <…> предусматривают увеличение размера курортного сбора с 10 до 50 рублей в сутки», — рассказали в мэрии.

В середине декабря депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора. Так, в 2022 году размер курортного сбора в Сочи будет увеличен с 10 до 50 рублей в сутки, на остальных курортах Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей. По словам председателя заксобрания региона Юрия Бурлачко, величина курортного сбора по-прежнему будет демократичной и доступной каждому отдыхающему, а средства будут направляться на благоустройство туристических пространств.

Курортный сбор на Кубани ввели в середине 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, исключение по закону составляют жители Краснодарского края. Уточняется, что в 2020 году было собрано 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя. Полученные средства направляют на благоустройство территорий Краснодарского края, который является основным курортным регионом России.

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