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Срок хранения кредитных историй россиян сократили на 3 года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Срок хранения кредитных историй россиян с 1 января сократился с десяти до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в закон «О кредитных историях».

Кроме того, россияне смогут получать вместе со своей кредитной историей рейтинг кредитоспособности, который будет рассчитываться на основе установленной Банком России методики — прежде оценки разрабатывались по методикам бюро кредитных историй.

Также с нового года заемщики, которые хотят оспорить содержание кредитной истории, могут обращаться с соответствующим заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию. Ранее этим вопросом также занималось бюро кредитных историй.

Ранее стало известно, что ЦБ предложил законодательно «обезличить» кредитные истории. Это необходимо сделать, чтобы облегчить передачу агрегированных сведений о заемщиках. Так, в России есть определенные «правовые пробелы» в сфере оборота обезличенных персональных данных граждан. В частности это касается передачи подобной информации третьим лицам без согласия клиентов.

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