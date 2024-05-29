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Жену Канье Уэста засняли без штанов

Модель Бьянку Цензори сфотографировали без штанов за рулем Porsche

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The Hollywood Curtain/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Папарацци засняли жену Канье Уэста, модель Бьянку Цензори за рулем автомобиля без штанов. Снимки публикует издание The Sun.

Отмечается, что 29-летняя знаменитость выезжала на серебристом Porsche из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, когда ее запечатлели фотографы. На девушке было лишь нижнее белье. При этом сам Канье Уэст сидел на пассажирском сидении. Он был одет в белую толстовку с капюшоном.

До этого сообщалось, что Канье Уэста и Бьянку Цензори подловили папарацци 26 мая в Италии. Влюбленные были одеты в белые наряды. Рэпер выбрал для выхода куртку с капюшоном, широкие брюки и тапки. Модель засняли в боди, которое она сочетала с черными высокими сапогами. Девушка также держала в руке подушку.

Недавно Канье Уэст оказался в центре скандала. Мужчина написал заявление на рэпера за то, что тот ударил его по лицу. Музыкант утверждает, что неизвестный приставал к его супруге, модели Бьянке Цензори. Представители артиста заявили, что незнакомец засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

Однако позже журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что предполагаемый обидчик Бьянки Цензори не домогался модели.

Ранее продюсер рассказал о перспективах группы «Каста» за рубежом.

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