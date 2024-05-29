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Водитель маршрутки угрожал россиянке разбить лицо из-за обещания пожаловаться

В Тюмени водитель угрожал пассажирке

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Кристина Арефьева/ЧС Тюмень/VK

Водитель из Тюмени угрожал женщине. Об этом сообщает сама россиянка в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам пассажирки, водитель маршрутки постоянно пропускал остановки и двигался по городу превышая скорость. В какой-то момент он остановился и заявил, что зайдет в магазин за едой.

Такое поведение вызвало негодование у женщины, и она высказалась. После этого мужчина все равно вышел, но пекарня оказалась закрытой, и он вернулся.

На своей остановке перед тем, как выйти из транспортного средства, россиянка заявила, что обратится в «Тюменьгортранс». После этого водитель стал угрожать и заявил, что разобьет пассажирке лицо и телефон.

До этого в Крыму мужчины угрожал сжечь вышку оператора связи. Об этом он сообщил в беседе с техподдержкой, куда обратился из-за невозможности дозвониться до сына, который проживает на Алтае.

В службе безопасности обратили внимание на ситуацию и задержали абонента.

Ранее на Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

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