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Экс-футболист «Спартака» рассказал, почему Слишкович ушел из команды

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: возможно, Слишкович решил начать сольную карьеру

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко предположил, что тренер Владимир Слишкович ушел из команды, чтобы начать самостоятельную карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Возможно, он решил начать сольную карьеру. Не знаю, позволяет ли ему сейчас лицензия получить должность главного тренера. Если нет, то, наверное, Владимир сейчас поедет к себе и отучится», — сказал Ещенко.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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