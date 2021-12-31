В IKEA заявили о повышении цен на товары

В сети мебельных магазинов IKEA заявили о поднятии стоимости на товары в среднем на 9%. Об этом сообщается в пресс-релизе компании INGKA Group, которая управляет торговой сетью.

В публикации отмечается, цены будут расти на рынках, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост стоимости на товары будет составлять около 9% во всем мире, с вариациями по странам и диапазонам, что отражает локализованное инфляционное давление, включая проблемы с сырьевыми товарами и цепочками поставок.

«Мы делаем этот трудный шаг прямо сейчас, чтобы гарантировать, что мы сможем соответствовать нашей основной цели - улучшить повседневную жизнь многих людей, а также защитить нашу конкурентоспособность и устойчивость нашей компании. Однако доступность всегда будет для нас краеугольным камнем», — заявил менеджер по розничным операциям в IKEA Retail Толга Онджю.

Ранее германское подразделение компании IKEA опубликовало рекламу с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

На рекламном фото политик, одетая в красный пиджак, сидит в кресле и смотрит в окно. На рекламном постере также присутствует надпись: «Наконец-то дома».