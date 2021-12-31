Спрогнозирована стоимость газа в 2022 году

Стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться. Об этом «Известиям» заявили эксперты. По их расчетам, в этом поможет запуск российского газопровода «Северный поток-2».

По оценке специалистов, коммерческая эксплуатация газопровода начнется до выдачи сертификата. Она указали, что Евросоюз испытывает острую нехватку топлива.

На поведение игроков на рынке влияют данные о полной готовности к работе «Северного потока-2», полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По ее оценке, запуск газопровода приведет к обрушению цен до $500 за тысячу кубометров.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что чем раньше газопровод запустят, тем быстрее цены на газ вернутся к нормальному уровню в будущем году.

В последние два года амплитуда цен была очень большой, напомнил Гривач. По его мнению, данная тенденция сохранится и в 2022 году.

Эксперт также указал, что сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства могут привести к возникновение реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Но при стандартных обстоятельствах, цены будут выше средних уровней до пандемии», заключил Гривач.

Ранее в Польше обвинили Евросоюз в высоких ценах на газ.