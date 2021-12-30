В Германии рассказали о порядке сертификации «Северного потока — 2»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что сертификация магистрального газопровода «Северный поток — 2» осуществляется по законодательству. Об этом сообщается в эфире немецкого телеканала ZDF.

По словам Хабека, вероятные санкции против РФ могут стать следствием политического решения.

«В настоящее время «Северный поток — 2» достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства [Минэкономики ФРГ] , и европейского ведомства», — подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что разрешение на ввод выдается исключительно согласно порядку и закону.

Хабек предполагает, что постройка газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Он считает, что надо противодействовать подобному сценарию, помогая Киеву в переходе на возобновляемые источники энергии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

До этого минэкономики ФРГ отказалось уточнять сроки запуска «Северного потока — 2».