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Кипр ввел обязательные ПЦР-тесты даже для привитых туристов

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Власти Кипра снова ужесточили требования для въезда в страну, и в период с 4 по 15 января 2022 года ввели обязательный ПЦР-тест всем российским туристам, включая вакцинированных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из-за антирекорда по приросту заболевших коронавирусом, власти Кипра решили усилить контроль за прибывающими в страну туристами. С 4 по 15 января 2022 года отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов потребуется до отправления всем пассажирам старше 12 лет вне зависимости от прививочного статуса.

Новое требование о ПЦР-тестах не отменяет действия других условий въезда. Все туристы обязательно должны заполнить форму CyprusFlightPass для пребывания в стране.

Исходя из эпидемиологической ситуации, вопрос о продлении или снятии ограничений будет решаться на заседании правительства Кипра, которое запланировано на 4 января.

Власти страны рекомендуют использовать для защиты маски типа ΚN95 или FFP2. Во всех учреждениях и общественных местах их ношение обязательно.

Также с 6 декабря на Кипре ввели обязательные платные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов старше 12 лет (в том числе, и российских), которые прибывают в страну.

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