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В Госдуму внесли проект закона о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Группа депутатов от ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторами Еленой Афанасьевой и Ириной Кожановой, внесла в Госдуму проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

В документе отмечается, что все работающие и неработающие пенсионеры должны ежегодно получать дополнительные выплаты перед Новым годом. Сумма выплат будет равняться размеру пенсии.

В 2022 году на эти цели из бюджета потребуется 786,2 млрд руб., где 66,4 млрд пойдут на выплаты военным, а 719,8 млрд уйдут получателям страховых пенсий и выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Финансирование расходов предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния.

В середине декабря депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны», которые будут получать российские пенсионеры. По его словам необходимо, чтобы выплаты «детям ВОВ» были в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в стране. По законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года.

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