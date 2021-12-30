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Ввод жилья за 11 месяцев 2021 года в России вырос на четверть

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В период с января по ноябрь 2021 года в России ввели на 25% больше жилья, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что к ноябрю 2021 года было введено 81,7 млн кв.м жилья. Только за один последний осенний месяц было введено более 9 млн кв.м жилья. Также в ноябре ввели в эксплуатацию 1,3 тыс. многоквартирных домов, населением построено 39,3 тыс. жилых домов.

Всего с января по ноябрь было построено 8,5 тыс. многоквартирных домов, а граждане построили 347,1 тыс. жилых домов. Общая площадь жилья, которое построили индивидуальные застройщики, составила 46 млн кв.м. или 56,3% от общей суммы введенного в эксплуатацию.

В конце декабря сообщалось, что цены на квартиры в новостройках в 2022 году могут вырасти как минимум на 10%. Они будут повышаться из-за роста себестоимости строительства, еще сильнее вырастет стоимость строительно-монтажных работ, подорожает земля, увеличится спрос на квартиры.

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