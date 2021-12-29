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Росстат оценил инфляцию в 2021 году

Росстат: инфляция в 2021 году достигла 8,39% в России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Уровень инфляции в России в 2021 году достиг 8,39%. В декабре этот показатель составил 0,82%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)», — сообщили в ведомстве.

Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,36%, а за год - на 10,62%. На непродовольственные — на 0,64% за месяц и на 8,58% за год.

Услуги в декабре подорожали на 0,26%, а за весь 2021 год — на 4,98%.

Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь должны быть опубликованы 12 января.

Ранее Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг, учитываемых при расчете инфляции и увеличил его. Теперь число наименований для расчета индекса потребительских цен за месяц увеличится с 556 до 558, среди них — 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг. Помимо этого, будут объединены близкие по потребительским свойствам товары, имеющие схожие средние цены. В частности, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию «творог». Исключением является сохранившееся разделение на автомобили отечественного и зарубежного производства, уточнили в ведомстве.

По прогнозу главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что с сентября в 2021 году цены «не просто замедлились, а начали снижаться». Глава регулятора подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.

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