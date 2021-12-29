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Курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро на Московской бирже достиг 84,06 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки.

В последний раз курс евро находился на отметке выше 84 рублей 7 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что вне зависимости от новогодних праздников российский рубль находится под влиянием геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов. Об этом заявил агентству «Прайм» глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эксперт указал, что отток средств из рублевых активов возможен в любой момент, в первую очередь из-за геополитики. Эксперт предупредил, что ввиду последней риторики Запада и России не стоит ждать роста рубля. Давят на отечественную валюту и решения регуляторов.

Если сейчас рубль держится в районе 73,5 единицы за доллар, то в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.

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