Глава Минпромторга прокомментировал претензии ЕС по нарушению Россией норм ВТО

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что считает необоснованными обвинения Евросоюза в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он сообщил в интервью РБК.

По его словам, импортозамещение стало вынужденной мерой из-за санкций. Также Россия не подписывала постановление о госзакупках, что позволяет ей развивать промышленность и формировать государственный заказ для своих отраслей, считает он.

«Второе — когда мы говорим о санкциях, ну не мы их вводили. Если вы ввели санкции, мы должны производить свое, так называемое, импортозамещаться, но тогда к нам-то какие претензии?» — сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter написал о «больших моральных проблемах» Евросоюза, который пожаловался на политику импортозамещения России.

До этого Евросоюз подал жалобу в ВТО на Россию. По мнению Брюсселя, российская политика по импортозамещению дискриминирует европейские товары. Брюссель требует от Москвы €290 млрд — такую сумму европейские поставщики, по мнению ЕС, потеряли из-за дискриминации.