В США выдвинули условие для запуска «Северного потока — 2»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна ликвидировать военные базы за рубежом — в противном случае «Северный поток — 2» нужно немедленно отменить. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

»«Северный поток — 2» необходимо отменить без перспектив возрождения до тех пор, пока Москва не свернет военные базы за рубежом», — написал он.

По его мнению, НАТО необходимо увеличить военные бюджеты в Европе до 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что новый канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно занял по трубопроводу «Северный поток – 2» ту же позицию, что и его предшественница Ангела Меркель, которая поддерживала проект. Об этом пишет газета New York Times.

Автор материала напоминает, что европейские партнеры ФРГ опасаются, что запуск трубопровода лишит платы за транзит Украину и другие страны с газотранспортными системами. США, в свою очередь, полагают, что «Северный поток – 2» является угрозой безопасности Европы и позволяет России давить на регион. В Вашингтоне продолжают активно препятствовать реализации проекта.