ФАС сообщила о самостоятельном снижении ритейлерами цен на продукты

Ритейлеры по собственной инициативе снизили цены на социально значимые товары. Об этом в интервью RTVI заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

«По федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо, но это касается социально значимых продуктов питания», — отметил руководитель ФАС.

По его словам, никакого сговора или согласованных действий у ритейлеров не было, то есть наблюдается тенденция к снижению надбавок в федеральных торговых сетях. При этом часть надбавок, возможно, компенсируется за счет других товаров. Однако это могут быть товары, которые пользуются меньшим спросом, поэтому массовый потребитель не заметит особых изменений.

Летом ФАС провела проверки в известных сетевых магазинах — «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». Поводом стали обращения граждан о росте цен.

В 2022 году в России цены на продукты повысятся на 10% из-за проблем с дефицитом удобрений в стране. Об этом 28 декабря сообщили эксперты РАНХиГС. Так, дефицит удобрений сказывается на урожайности зерновых, цены на которые и так выросли в 2021 году. А рост цен на зерно повышает стоимость остальных товаров, например мясных и молочных продуктов.