Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лайшев ответил Плющенко: он от педагогики далекий человек, дурак 11:21
На Украине решили бороться со смертностью закрытием родильных отделений 11:20
«Вычеркнула нас из жизни»: сын Натальи Фатеевой пожаловался на мать 11:19
Собянин запустил голосование по названию улиц и станций метро Москвы 11:15
Подростки устроили массовую драку в Подмосковье 11:09
Литва отказалась выполнять требование ЕС по беженцам 11:05
Российская биатлонистка раскритиковала организацию «Рождественской гонки» 11:03
В Узбекистане женщину приговорили к 6,5 годам тюрьмы за заражение ВИЧ более... 11:00
В Черном море прошло учение по поиску подлодки противника 10:55
Канадский хоккеист побил рекорд Гретцки на МЧМ 10:42

Непривитые россияне могут столкнуться с подорожанием кредитов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ипотека и потребкериты могут подорожать в 2022 году для тех россиян, которые не предоставят справки о вакцинации от коронавируса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на предложения экспертов банковской сферы.

В Банке России объясняют, что кредитные организации часто сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата.

«Страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечение своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования», — отмечает представитель регулятора.

Эксперты считают, что страховой бизнес уже не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса, которая продолжается почти два года. Поэтому вполне вероятно появление в ближайшее время пункта в договоре о страховании жизни, где будет требоваться справка о вакцинации. В противном случае процентная ставка по кредиту может быть существенно увеличена.

Если нововведение все-таки примут, то тех клиентов, которые прошли процедуру получения кредитов по старым правилам, подтверждение о вакцинации в списке обязательных документов не коснется.

28 декабря сообщалось, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть