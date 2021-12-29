Непривитые россияне могут столкнуться с подорожанием кредитов

Ипотека и потребкериты могут подорожать в 2022 году для тех россиян, которые не предоставят справки о вакцинации от коронавируса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на предложения экспертов банковской сферы.

В Банке России объясняют, что кредитные организации часто сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата.

«Страхование жизни и здоровья заемщика, имущества, передаваемого им в обеспечение своих обязательств, снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования», — отмечает представитель регулятора.

Эксперты считают, что страховой бизнес уже не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса, которая продолжается почти два года. Поэтому вполне вероятно появление в ближайшее время пункта в договоре о страховании жизни, где будет требоваться справка о вакцинации. В противном случае процентная ставка по кредиту может быть существенно увеличена.

Если нововведение все-таки примут, то тех клиентов, которые прошли процедуру получения кредитов по старым правилам, подтверждение о вакцинации в списке обязательных документов не коснется.

28 декабря сообщалось, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).