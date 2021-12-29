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Вице-премьер Новак допустил продление транзита газа через Украину после 2024 года

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что газотранспортная система (ГТС) Украины может быть востребована Россией после 2024 года.

По его словам, Россия будет бронировать мощности украинской ГТС при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии.

Новак напомнил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину, так как договор о поставках по 40 миллиардов кубометров газа в год подписан до конца 2024 года.

«Но пропускная способность всей [экспортной] газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления. Всегда должны быть свободный запас [пропускной способности] и конкуренция», — добавил вице-премьер.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова увеличить поставки, однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа.

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