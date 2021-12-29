В России назвали главные причины газового кризиса в Европе

Вице-премьер Александр Новак назвал шесть причин газового кризиса в Европе и рекордных цен на голубое топливо. Об этом пишет издание РБК.

«Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от базовых принципов — долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов», — приводит слова Новака издание. Он пояснил, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По его словам, такая политика привела к тому, что газ ушел на другие рынки.

Вице-премьер назвал и другие причины нехватки ресурса: снижение добычи газа в ЕС, холодная зима 2020-2021 года, опасения повторения холодной зимы в новом году.

«Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», — заключил Новак.

21 декабря стоимость газа в Европе стремительно росла – были преодолены отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4.

Эксперты связывают исторически высокий уровень со снижением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и возможным похолоданием в Европе. Сейчас в Берлине и других городах Западной Европы около нуля градусов.