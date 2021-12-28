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«Роснефть» начала доставку грузов для «Восток Ойл» по СМП и зимним автодорогам

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Роснефть» приступила к доставке грузов, необходимых для строительства объектов проекта «Восток Ойл», по Северному морскому пути. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В порт г. Дудинка, на производственные базы «Точино», «Караул» и «Таналау» на реке Енисей в Красноярском крае планируется завезти сотни тысяч тонн грузов и материалов. Там уже начали разгрузку первого морского судна со специализированной техникой и грузами, предназначенными для строительства нового нефтепровода Сузун–Паяха.

«Доставка необходимых грузов в рамках реализации масштабного нефтегазового проекта также производится по зимним дорогам. Для этого «Роснефть» построила около 1,5 тысячи км зимников и ледовых переправ. В ходе строительных работ было задействовано более 300 единиц техники и почти 1000 работников. Самый протяженный участок в 252 км пройдет от Сузунского месторождения до города Дудинка», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году были построены новые зимники Пайяхского кластера месторождений, которые соединяют Сузунское месторождение с причалом Таналау. Их общая протяженность составляет 640 км.

Также была организована доставка материалов с баз МТР для строительства первоочередных инфраструктурных объектов «Восток Ойл». Номенклатура грузов включает трубную продукцию, опоры нефтепроводов и воздушных линий электропередач, металлоконструкции и запорно-регулирующие арматуры, обсадные трубы, энергетическое и технологическое оборудование, элементы резервуаров, спецтехнику, жилые модульные комплексы.

На всем протяжении зимников планируется установить дорожные знаки и ориентирующие вехи со светоотражающими элементами. Кроме того, для оказания помощи водителям на сложных участках круглосуточно будет дежурить спецтехника. В этом году на базы «Восток Ойл» планируется завезти по зимникам более 300 тысяч тонн материально-технических ресурсов.

Зимние дороги и ледовая переправа через Енисей в город Игарка выполняют важную социальную функцию для местных жителей и коренного населения тундры. По построенным нефтяниками дорогам ведется снабжение отдаленных районов продуктами и другими товарами первой необходимости.

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