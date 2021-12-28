«Газпром» показал третью башню «Лахта Центра»

Компания «Газпром» опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором показано, как будет выглядеть третья башня общественно-делового комплекса «Лахта Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий» — говорится в сообщении.

В публикации отметили, что высота башни будет равняться 555 метрам. Небоскреб назвали сбалансированным, функциональным и элегантным, отметив, что его спроектировали с использованием принципов золотого сечения.

Кроме того, в «Газпроме» рассказали о подготовленной специалистами компании концепции подсветки Санкт-Петербургской телебашни, которая предполагает использование кинетических панелей, создающих эффект «живого» объекта.

Ранее на странице «Лахта Центра» в соцсетях появилось видео со светящимися объектами в небе над Петербургом.