Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, как определить красную икру на подлинность 13:59
Агент Сергеева рассказал подробности переговоров по трансферу форварда... 13:53
Полицейские проверят школьный чат из-за детской порнографии 13:52
В Крыму отменили обязательное предъявление COVID-сертификатов 13:49
Загадочную временную капсулу нашли под снесенной статуей генерала в США 13:47
В минобороны Украины запретили Кличко формировать штаб территориальной обороны 13:47
СК задержал депутата думы Томска Ксению Фадееву 13:42
Семин ответил на вопрос, сможет ли Дзюба помочь «Рубину» 13:42
В Светлограде мужчина взял заложников в больнице 13:41
Аксенов рассказал, что пользуется распечатанным сертификатом вакцинации 13:40

В кабмине анонсировали новые меры снижения цен на стройматериалы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов. Соответствующее предложение будет сделано в январе 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, будем принимать меры по экономии средств. Сейчас мы договорились, что мы все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов. Мы провели несколько совещаний, у нас есть определенные подходы. Я думаю, что мы в январе об этом уже скажем», — отметил Хуснуллин.

По его словам, сейчас необходимо бороться с ростом цен на стройматериалы, так как их высокая стоимость угрожает строительным проектам. Так, сдерживанию может помочь политика Центробанка по инфляции, создание новых производств и повышение производительности труда.

В конце ноября ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) попросила ввести ограничения на вывоз древесного сырья из страны, чтобы сдержать цены на стройматериалы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть