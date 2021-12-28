В кабмине анонсировали новые меры снижения цен на стройматериалы

Правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов. Соответствующее предложение будет сделано в январе 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, будем принимать меры по экономии средств. Сейчас мы договорились, что мы все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов. Мы провели несколько совещаний, у нас есть определенные подходы. Я думаю, что мы в январе об этом уже скажем», — отметил Хуснуллин.

По его словам, сейчас необходимо бороться с ростом цен на стройматериалы, так как их высокая стоимость угрожает строительным проектам. Так, сдерживанию может помочь политика Центробанка по инфляции, создание новых производств и повышение производительности труда.

В конце ноября ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) попросила ввести ограничения на вывоз древесного сырья из страны, чтобы сдержать цены на стройматериалы.