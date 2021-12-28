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В МИД Германии отметили геостратегическую роль «Северного потока - 2»

Глава МИД ФРГ Бербок: «Северный поток - 2» больше, чем коммерческий проект

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что газопровод «Северный поток - 2» играет большую геостратегическую роль, ее цитирует издание Welt.

По словам министра, газопровод является больше чем коммерческим проектом. Она подчеркнула, что даже с учетом различного восприятия этого проекта в Европе последние несколько лет «ясно продемонстрировали, какую геостратегическую роль» он играет.

Таким образом глава немецкого МИДа выразила несогласие с мнением нового канцлера Германии Олафа Шольца. По его мнению, проект газопровода «Северный поток — 2» является исключительно экономическим. Он также подчеркивал, что в решении по сертификации трубопровода нет политики.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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