Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Саакашвили не стали этапировать в тюрьму после его эмоциональной реакции 12:27
Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна за дипбойкот Игр в Пекине 12:26
«Черкизово» приобрел производителя индейки за 1,9 млрд рублей 12:23
Мясников рассказал, как не стоит бороться с похмельем 12:23
Украина ведет работу с США по предоставлению ему избыточного американского... 12:16
Источник: хавбек «Ромы» станет спортивным директором «Краснодара» 12:13
Kia объявила цену нового кроссовера Sportage для России 12:12
В МИД Германии отметили геостратегическую роль «Северного потока -... 12:11
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе «Арматы» 12:08
На Украине рассказали, как будут добиваться поставок оружия из НАТО 12:06

В России прокомментировали ситуацию с сертификацией газопровода «Северный поток — 2»

Чижов: затягивание запуска «Северного потока — 2» — это проблема потребителей в ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Затягивание сертификации «Северного потока — 2» — это проблема не России, а европейских потребителей. Об этом в интервью ТАСС заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель», — сказал он.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть