В России прокомментировали ситуацию с сертификацией газопровода «Северный поток — 2»

Затягивание сертификации «Северного потока — 2» — это проблема не России, а европейских потребителей. Об этом в интервью ТАСС заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель», — сказал он.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.