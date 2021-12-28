На «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным

Минцифры России совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом (ПФР) запустили на портале «Госуслуги» новый социальный сервис, который позволяет оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал Госуслуг. <...> Постепенный перевод социальных услуг на Госуслуги позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки», — указано в сообщении ведомства.

Для того, чтобы оформить компенсацию неработающему человеку или ухаживающему за нетрудоспособным, необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При этом быть родственником или близком человеком того, за кем осуществляется уход, не требуется. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует в 2022 году ввести обязательную двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуги» в целях дополнительной защиты персональных данных граждан.