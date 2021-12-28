Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Саакашвили не стали этапировать в тюрьму после его эмоциональной реакции 12:27
Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна за дипбойкот Игр в Пекине 12:26
«Черкизово» приобрел производителя индейки за 1,9 млрд рублей 12:23
Мясников рассказал, как не стоит бороться с похмельем 12:23
Украина ведет работу с США по предоставлению ему избыточного американского... 12:16
Источник: хавбек «Ромы» станет спортивным директором «Краснодара» 12:13
Kia объявила цену нового кроссовера Sportage для России 12:12
В МИД Германии отметили геостратегическую роль «Северного потока -... 12:11
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе «Арматы» 12:08
На Украине рассказали, как будут добиваться поставок оружия из НАТО 12:06

На «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Минцифры России совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом (ПФР) запустили на портале «Госуслуги» новый социальный сервис, который позволяет оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал Госуслуг. <...> Постепенный перевод социальных услуг на Госуслуги позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки», — указано в сообщении ведомства.

Для того, чтобы оформить компенсацию неработающему человеку или ухаживающему за нетрудоспособным, необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При этом быть родственником или близком человеком того, за кем осуществляется уход, не требуется. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует в 2022 году ввести обязательную двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуги» в целях дополнительной защиты персональных данных граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть