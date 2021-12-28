Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не видит смысла в санкциях США против «Северного потока - 2», когда газопровод уже построен, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что действия США в отношении газопровода противоречат интересам большинства европейских стран. Биричевский отметил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2» обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны Евросоюза «по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками», что укрепит энергобезопасность не только России, но и стран-потребителей российского газа.

Биричевский также заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере, для чего РФ принимает необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

16 декабря стало известно, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года. Процесс был приостановлен в связи с тем, что Федеральное сетевое агентство Германии посчитало необходимым создать в Германии дочернее предприятие для оператора трубопровода — швейцарской Nord Stream 2 AG — и подать новую заявку на сертификацию по европейскому законодательству в качестве оператора уже от ее лица.