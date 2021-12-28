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Вице-премьер Чернышенко: в России может появиться аналог Booking.com

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Reuters

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости» заявил, что в будущем в России может появиться аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com.

«Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Выводим внутренний туризм на новый уровень. Появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для всесезонного отдыха во всех уголках страны. При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом - это цифровая трансформация», — сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что разработка российского сервиса бронирования отелей позволит сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему.

По его словам, людям нравится такая система, так как в ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты.

Он добавил, что подобный сервис значительно экономит время и средства туристов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России планирует обратится в суд, если сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com не выплатит регулятору штраф в размере 1,3 млрд рублей.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.

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