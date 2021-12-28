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Россия вошла в пятерку мировых экспортеров вакцин от коронавируса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

На данный момент Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ВТО. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%.

Россия произвела 232, 9 млн доз, поставила на экспорт — 93,4.

Первое место занял Китай, он создал 4522, 3 млн доз, поставил на экспорт — 1487, 6 млн доз. На втором месте — Евросоюз, на третьем — Индия, на четвертом — США.

Как пишет издание, на второй год пандемии сформировался полноценный глобальный рынок вакцин от коронавируса. Россия в нем заняла определенную нишу. В ноябре 2021 года Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ) запустили совместный проект по отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от COVID-19.

Ранее директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ожидает скорейшего признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он отметил, что несмотря на долгий процесс одобрения российской вакцины, он не является политизацией вопроса. «Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — пояснил Клюге.

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