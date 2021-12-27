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США увеличили поставки газа в Европу

Bloomberg: число направляющихся из США в Европу танкеров с газом выросло за выходные на треть

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Соединенные Штаты за прошедшие выходные увеличили число танкеров с поставками природного газа в Европу на треть. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом. Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.

В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы.

«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», — говорится в публикации Bloomberg.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен», резюмировал он.

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