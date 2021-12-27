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Матвиенко: пик подорожания продуктов в России пришелся на 2021 год

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Пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год, при этом необходимо продолжать их сдерживать дальше. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты парламента.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в 2022 году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — отметила спикер.

По ее словам, Россия сейчас живет в рыночной экономике, и времена командной экономической системы закончились уже давно, ведь командование ростом цен может привести к исчезновению товаров с рынка. Так, установка фиксированных цен может дать сиюминутный эффект, но последствия этого действия могут быть существенными.

Если бы Центробанк и правительство России не делали ничего с ценами на продукты, то ситуация могла быть еще хуже. Но всех этих мер недостаточно, так как необходимо продолжать работу по сдерживанию цен, а цены на социальные продукты должны находиться под контролем правительства, считает Матвиенко.

В 2022 году резкого скачка цен на продукты не будет, так как для этого нет никаких предпосылок. Об этом 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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