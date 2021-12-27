Из резервного фонда правительства возьмут 1,35 млрд руб. на премии сотрудникам МВД

Распоряжение о выделении 1,35 млрд руб. из резервного фонда правительства на премирование сотрудников МВД подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Выплаты осуществляются «в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел». Отмечается, что денежные средства на премии выделяются в 2021 году.

Все сотрудники МВД России получат премии от 2 тыс. руб. С 2018 года, по данным газеты «Коммерсантъ», предельная штатная численность органов МВД составляет 894 871 человек, а с вычетом работников и гражданских служащих — 746 859.

Ведомство обязано доложить правительству о распределении ассигнований к 1 февраля будущего года.

В ноябре президент Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником и сказал, что государство будет «и впредь делать все необходимое», чтобы повышать престиж службы и укреплять их правовые и социальные гарантии.

Накануне в Минобороны заявили о значительном повышении зарплаты контрактников. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2022-м и 2023 году зарплаты контрактников в армии будут проиндексированы свыше плана.