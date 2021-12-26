Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Еще два европейских клуба претендуют на Миранчука 20:43
Кадыров: если Зеленский продолжит свой курс, Украину присоединят к России 20:41
На Украине назвали тайное условие Путина для встречи с Зеленским 20:37
Ташуев — Дзюбе: будь добр терпи критику, ты получаешь за это большие деньги 20:25
Кадыров рассказал, может ли женщина руководить Чечней 20:10
Хованцев: не вижу новых имен сейчас в российском биатлоне 20:05
В Великобритании открыта вакансия короля 19:57
Кадыров рассказал, что мама отчитывает его за строгость с подчиненными 19:53
Тренер российской биатлонистки вступился за свою подопечную 19:44
Президент Чехии рассказал, как капитуляция НАТО привела к «афганскому... 19:36

Постпред России заявил о «моральных проблемах» в связи с жалобой ЕС в ВТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter написал о «больших моральных проблемах» Евросоюза, который пожаловался на политику импортозамещения России.

«ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы», — заявил Ульянов.

Ранее Евросоюз подал жалобу в ВТО на Россию. По мнению Брюсселя, российская политика по импортозамещению дискриминирует европейские товары. Брюссель требует от Москвы €290 млрд — такую сумму европейские поставщики, по мнению ЕС, потеряли из-за дискриминации.

В конце декабря Соединенные Штаты тоже пожаловались на Россию во ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке. Офис торгпреда США подчеркивал, что американские власти готовы принимать меры для того, чтобы российские рынки оставались открытыми для экспорта США.

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами нарушают нормы Всемирной торговой организации, указывая на то, что импортозамещение «является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть