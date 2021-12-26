Постпред России заявил о «моральных проблемах» в связи с жалобой ЕС в ВТО

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter написал о «больших моральных проблемах» Евросоюза, который пожаловался на политику импортозамещения России.

«ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы», — заявил Ульянов.

Ранее Евросоюз подал жалобу в ВТО на Россию. По мнению Брюсселя, российская политика по импортозамещению дискриминирует европейские товары. Брюссель требует от Москвы €290 млрд — такую сумму европейские поставщики, по мнению ЕС, потеряли из-за дискриминации.

В конце декабря Соединенные Штаты тоже пожаловались на Россию во ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке. Офис торгпреда США подчеркивал, что американские власти готовы принимать меры для того, чтобы российские рынки оставались открытыми для экспорта США.

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами нарушают нормы Всемирной торговой организации, указывая на то, что импортозамещение «является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки».