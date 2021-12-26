Экономист назвал условия, при которых цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр»

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его стоимость может вырасти до 100 рублей за литр и выше. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что цена на топливо постоянно растет из-за высокого спроса и общемирового ускорения инфляции.

«Пока правительство держит под контролем рынок цен, резкого роста стоимости топлива произойти не должно. В случае, если государство все же ослабит свой контроль, то цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр. Особенно это касается бензина премиум класса», — утверждает Белхароев.

По его словам, сдерживать повышение стоимости на топливо помогает регулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья со стороны государства. Кроме этого, в ситуации ключевую роль играют валютные интервенции Центробанка России, которые должны укрепить рубль. Они не только поддерживают стоимость бензина на определенном уровне, но и экономику страны в целом.

Экономист добавил, что из-за деятельности монополий не получится полностью заморозить рост цен на бензин.

Ранее стало известно, что в Москве на АЗС бензин и дизельное топливо дорожают на протяжении 12 недель подряд.