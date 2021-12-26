В США предложили ввести новые санкции в отношении России

США и страны Запада должны незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки. Об этом в статье для Центра анализа европейской политики написал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В своем материале Волкер подчеркивает, что до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали в отношении Москвы экономические санкции лишь после того, как «она сделала что-то плохое».

«Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — пишет он.

Американский дипломат выразил убежденность в том, что благодаря этому удастся предотвратить «агрессию» на Украине. Комментируя предложения Кремля по гарантиям безопасности, Волкер заявил, что они «совершенно неприемлемы» и Путин, как он считает, это понимает. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент добивается отказа запада, чтобы использовать это как предлог для «нападения» на Украину или «аннексии» Донбасса.

«Это наихудшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание», — заключил Волкер.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.