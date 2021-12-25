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«Газпром»: Европа сама создала проблемы с поставками газа

«Газпром» объяснил, почему не бронирует мощности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа»

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Global Look Press

Все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа беспочвенны. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, сообщает ТАСС.

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — сказал представитель компании, добавляя, что ряд их клиентов из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года.

По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

Агентство со ссылкой на данные платформы GSA Platform сообщает, что «Газпром» не бронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» уже шесть дней подряд. Представленные на аукционе предложения по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки остались невостребованными, а следующая возможность для бронирования у компании появится на внутридневных торгах ночью.

С прошлой недели «Газпром» продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день.

В ноябре «Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину на 54%.

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