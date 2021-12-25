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РБК: французский бренд одежды Kiabi уйдет с российского рынка

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Brendan McDermid/Reuters

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с российского рынка в 2022 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в компаниях на рынке торговой недвижимости.

По данным одного из источников, представители ретейлера уже начали переговоры об условиях предварительного расторжения договоров аренды с владельцами торговых центров, в которых расположены магазины Kiabi.

Эту информацию подтвердил и представитель российского офиса Kiabi. По его словам, уход из России связан с тем, что компания «не смогла найти свою уникальную бизнес-модель» на этом рынке.

При этом один из источников РБК считает, что решение Kiabi закрыть магазины в России может быть связано с низкими показателями операционной деятельности.

Завершить работу всех торговых точек бренда, в том числе интернет-магазина, планируется за первое полугодие 2022 года.

Бренд Kiabi был основан в 1978 году Патриком Мюлье — представителем французской династии промышленников и бизнесменов. В России первый магазин компании открылся в 2008 году. Всего у сети Kiabi в настоящее время работает 450 магазинов в 18 странах.

Ранее сообщалось, что Х5 Group планирует избавиться от гипермаркетов «Карусель».

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