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В Германии семь энергокомпаний обанкротились из-за цен на газ с начала октября

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Семь энергокомпаний Германии с начала октября прекратили свою работу и частично обанкротились из-за высоких цен на газ. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой по счету компанией, который прекратил свою работу. Основная причина закрытия связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках.

Как уточняет издание, однако потребители не останутся без электричества. В случае закрытия очередного оператора его клиенты будут обеспечены бесперебойными поставками электричества за счет компании, которая имеет наибольшую клиентскую базу в регионе.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, с января 2021 года 38 энергокомпаний страны прекратили поставки потребителям. 12 из них уже закрылись, остальные завершат деятельность к 31 декабря 2021 года.
В 2021 году в Германии для потребителей цены на газ выросли на 18,4%, а на электричество на 46,6%.

Если правительство Великобритании не предпримет никаких мер, то энергорынок страны ждет абсолютный разгром, из-за чего обанкротиться могут еще 20 компаний, которые поставляют энергию. Об этом в конце октября заявил глава крупной энергетический компании Scottish Power Кит Андерсон.

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