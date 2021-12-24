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Путин назвал глупостью создание препятствий «Северному потоку — 2»

«Сами подрезают сук»: Путин прокомментировал ограничения против «Северного потока — 2»

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Западным странам глупо препятствовать запуску газопровода «Северный поток— 2», так как дополнительное поступление газа на рынок понизило бы цену на топливо, в том числе для Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.

«Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», — сказал российский лидер.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Европейский союза превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией. Дипломат выразил мнение, что европейскую политическую элиту и их американских коллег не интересует, какие цены на газ в Европе, перспективы спотовых контрактов.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

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