НКР: цены на новостройки поднимутся минимум на 10% в 2022 году

Цены на квартиры в новостройках в 2022 году могут вырасти как минимум на 10%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в холдинг РБК).

Квартиры в новостройках будут дорожать из-за того, что себестоимость строительства домов будет повышаться, еще сильнее вырастет стоимость строительно-монтажных работ, подорожает земля и спрос на квартиры будет расти.

Также стоимость строительных материалов в 2022 году поднимется на 15%, что также повлияет на конечную цену квартир. Причем резкое подорожание материалов уже отразилось на стоимость квартир в 2021 году: на них приходится более трети конечной цены квадратного метра.

По сравнению с 2021 годом темпы роста цен на жилье в новостройках в 2022 году замедлятся. По итогу сентября, средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 93,5 тыс. рублей.

Основной рост цен на жилье пришелся на 2020 и 2021 годы. Он обусловлен высоким спросом на фоне введения программы льготной ипотеки, а также низким уровнем ключевой ставки.

В начале будущего года рынок вторичного жилья вернется к околонулевой динамике средних показателей. Такое мнение выразили эксперты рынка в начале декабря.