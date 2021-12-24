Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США облегчат выдачу виз 16:35
Грабителя, забывшего надеть балаклаву, вычислили и посадили в тюрьму 16:32
Пит Дэвидсон купил костюм Фредди Крюгера и уехал на машине Кардашьян 16:31
Иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд 16:26
Порошенко прокомментировал открытое против него дело о госизмене 16:24
Юрист объяснила слова Газизова о том, что Федун обещал ему подарить акции... 16:22
На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ 16:20
Трэвис Скотт разослал подарки неблагополучным семьям Техаса 16:18
Путин поручил кабмину перед новогодними праздниками усилить борьбу с COVID-19 16:09
Пользователи назвали лучший смартфон для съемки 16:09

Forbes: ЦБ заблокирует покупку криптовалют через карточные переводы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Центробанк собирается полностью запретить инвестиции в криптовалюты при помощи блокировки карточных переводов россиян по определенным кодам. Об этом Forbes заявил основатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин.

«Сейчас регулятор и участники финансового рынка обсуждают варианты ограничения инвестиций на крипторынке, и самым приоритетным из них является блокировка карточных переводов», — отметил основатель криптопроекта.

По его словам, блокировка будет производиться по специализированным MCC-кодам, которые банк присваивает компании, в адрес которой идет платеж. По нему несложно определить, какие именно услуги предоставляет продавец.

В Минфине рассказали, что криптовалютой владеют большое количество россиян. Эта валюта ничем не подкреплена и непрозрачна для регуляторов рынка. Если сейчас ввести запрет, то это может создать проблемы для миллионов россиян, так как сделает незаконным то, чем они владеют. В связи с этим в 2022 году будут прорабатываться различные варианты регулирования.

Михайлишин считает, что ЦБ вряд ли сможет что-то сделать с рынком криптовалюты и ограничить инвестиции в нее. Запреты регулятора могут осложнить покупку, но инвесторы найдут и другие возможности для вливания средств. Например, можно открыть счет в банке в Белоруссии или Казахстане и покупать криптовалюту через него, так как в этих странах инвестиции в цифровой актив разрешены.

В начале декабря генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что его ведомство готовит ряд поправок в законодательство России, которые узаконят арест и конфискацию незаконных цифровых активов. Кроме того, ведомство планирует внедрить в правовые акты понятие «криптовалюты» для того, чтобы правоприменение было устойчивым и единым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть