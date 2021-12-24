Forbes: ЦБ заблокирует покупку криптовалют через карточные переводы

Центробанк собирается полностью запретить инвестиции в криптовалюты при помощи блокировки карточных переводов россиян по определенным кодам. Об этом Forbes заявил основатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин.

«Сейчас регулятор и участники финансового рынка обсуждают варианты ограничения инвестиций на крипторынке, и самым приоритетным из них является блокировка карточных переводов», — отметил основатель криптопроекта.

По его словам, блокировка будет производиться по специализированным MCC-кодам, которые банк присваивает компании, в адрес которой идет платеж. По нему несложно определить, какие именно услуги предоставляет продавец.

В Минфине рассказали, что криптовалютой владеют большое количество россиян. Эта валюта ничем не подкреплена и непрозрачна для регуляторов рынка. Если сейчас ввести запрет, то это может создать проблемы для миллионов россиян, так как сделает незаконным то, чем они владеют. В связи с этим в 2022 году будут прорабатываться различные варианты регулирования.

Михайлишин считает, что ЦБ вряд ли сможет что-то сделать с рынком криптовалюты и ограничить инвестиции в нее. Запреты регулятора могут осложнить покупку, но инвесторы найдут и другие возможности для вливания средств. Например, можно открыть счет в банке в Белоруссии или Казахстане и покупать криптовалюту через него, так как в этих странах инвестиции в цифровой актив разрешены.

В начале декабря генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что его ведомство готовит ряд поправок в законодательство России, которые узаконят арест и конфискацию незаконных цифровых активов. Кроме того, ведомство планирует внедрить в правовые акты понятие «криптовалюты» для того, чтобы правоприменение было устойчивым и единым.