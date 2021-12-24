На Украине заявили о рекорде по отбору газа Европой

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в Facebook о рекордном отборе Европой газа из собственных хранилищ.

«Газпром» уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня», — отметил Макогон.

По мнению главы компании, данное решение «Газпрома» основано на политическом базисе, а не экономическом. Его заключение объясняется тем, что цена на газ недавно выросла до $2000 за тыс. куб. м, а российская организация не стала бронировать мощности через «Ямал-Европу».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук назвал три условия, при которых Россия будет готова начать переговоры о продлении газового транзита через ГТС Украины.