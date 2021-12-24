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В Совфеде предупредили о возможном уходе рынка алкоголя «в подполье»

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Если алкогольные магазины вынести за пределы населенных пунктов, то рынок алкоголя может просто уйти в «подполье». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«Это перебор, такой практики я не видел даже в других странах. Это пиар, чтобы подобная тема обсуждалась перед Новым годом», — отметил Абрамов.

Он считает, что необходимо предлагать разумные вещи и запретительные меры не помогут. Так, людям лучше всего дать альтернативу и предоставить возможность для здорового досуга и спорта.

Абрамов напомнил, что в 80-е годы XX века уже были ограничения по продаже алкоголя. В итоге это привело к тому, что он просто ушел в подполье. Также может быть и сейчас, если ввести этот запрет. Появятся суррогаты, которые нанесут серьезный вред здоровью.

24 декабря депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вынести магазины, торгующие алкогольными напитками, за границы городов.

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