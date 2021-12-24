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В России оценено влияние трудовой миграции на рынок труда

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Влияние трудовой миграции на рынок труда и экономическую активность в России оценили экономисты дальневосточных подразделений Центрального банка России (ЦБ) Мария Кудаева и Иван Редозубов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сих работу.

На базе современных SVAR-моделей была дана эмпирическая оценка эффектов миграции в России, в том числе для 12 «принимающих» регионов, в них вошли мегаполисы, а также Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область и 21 «отдающий» регион страны. К последним относятся регионы Дальнего Востока, Забайкалья, Северного Кавказа, части Сибири и Поволжья.

Авторы исследования выяснили, что внутренняя и внешняя миграция в России, практически не влияют на уровень безработицы в стране. Отмечается, что приток мигрантов увеличивает в регионах экономическую активность.

Исследование также выявило, что рост зарплат в регионах, «отдающих» мигрантов в «принимающие» регионы, действительно наблюдается, однако минимален по объему.

Дефицит рабочей силы отражается на стоимости строительства, говорить о возможности полного отказа от мигрантов на стройке сложно, заявили ранее в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина. Как показал опрос российских застройщиков, который при участии бизнеса провела Государственная дума, отказ от мигрантов может привести к увеличению себестоимости жилья на 10-40%.

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