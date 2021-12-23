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Путин призвал США осознать, что им не сдержать развитие Китая

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции заявил, что Соединенным Штатам необходимо понять, что им не удастся сдерживать развитие Китая. Он предположил, что именно успехи КНР в экономике являются причиной бойкота Олимпиады в Пекине, которая пройдет в 2022 году.

«Ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что по этом поводу разговаривал с одним из бывших президентов США. При этом Путин не уточнил, кого именно имеет ввиду. На вопрос о том, не был ли это Дональд Трамп, российский лидер ответил отрицательно.

«Он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР», — заявил президент России.

США, Канада, Австралия и Великобритания в декабре объявили о дипломатическом бойкоте будущей Олимпиады в Пекине якобы из-за систематических нарушений прав человека в КНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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