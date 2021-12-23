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Путин назвал «Роснано» жизнеспособной компанией, несмотря на долги

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с долгами госкорпорации «Роснано» непростой, но он считает, что компания является жизнеспособной. Об этом глава государства рассказал в ходе большой пресс-конференции, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

«Действительно, это непростая проблема. Я не буду сейчас называть цифры, кто-то говорит 140 миллиардов, кто-то говорит 102 миллиарда <...> Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку», — заявил глава государства.

При этом он отметил, что госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться, и компания должна «спокойно разбираться» с банками из-за долгов самостоятельно.

По данным на начало декабря, «Роснано» погасила выпуск облигаций без госгарантии на сумму 4,5 млрд рублей в начале декабря 2021 года без помощи ВЭБа. По меркам российского рынка выпуск акций «Роснано» был небольшим. Но он оказался центром внимания, так как госкомпания в ноябре объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации.

Общий долг «Роснано» по облигациям составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей.

Министр финансов Антон Силуанов в конце ноября рассказал, что «Роснано» находится в процессе перестройки и все обязательства, которые обеспечены госгарантиями, будут выполнены. По прочим долгам идут переговоры с кредиторами, отметил министр.

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