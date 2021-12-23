Россиянам назвали лучшие способы приобретения валюты

Самый простой, надежный и безопасный способ покупки валюты возможен через мобильное приложение банка. Об этом агентству «Прайм» заявил директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев.

«Способ покупки через приложение удобен тем, что требует минимума затрат времени, осуществить обмен валюты можно очень быстро, в любой удобный момент», — считает эксперт.

По его словам, покупать валюту лучше всего в рабочие дни и часы, когда идут торги на Московской бирже. Только в этот временной промежуток курсовые риски для банка минимальны, поэтому обменный курс будет наиболее выгодным.

При покупке валюты с целью сохранения капитала и защиты от рыночных рисков необходимо приобрести несколько различных видов валют. Достаточно приобрести три-четыре самых ликвидных, но при этом часть средств оставить в рублях, считает Арзамасцев.

Если же приобретаются значительные суммы, то лучше всего открыть брокерский счет, но этот способ подходит не всем. Это связано с тем, что на валютном рынке Московской биржи один лот составляет $1000 или 1000 условных единиц, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами.

В середине ноября директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников заявил, что акции и облигации являются «высокорисковыми инструментами», поэтому депозиты могут стать наиболее выгодным вложением.